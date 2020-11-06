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и личных документов для частных лиц

Нотариальный перевод

Для частных лиц мы предоставляем полный спектр лингвистических услуг. Клиент всегда сможет получить то, что нужно именно ему, обратившись в наше бюро переводов - Агентство Филин.

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Услуги легализации

Бюро переводов (Агентство) предоставляет своим клиентам полный комплекс услуг в сфере легализации документов.

Переводы для бизнеса

Выведя свой бизнес на международный уровень, человек сталкивается с потоком деловых бумаг, перевести которые по силам только опытным переводчикам с экономическим, юридическим, или техническим образованием.

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Кейсы

Кейс Бюро переводов

Локализация сайта Epica Awards на Английский язык

Кейс 2 агенства переводов

Локализация сайта Dax100 на Английский язык

Кейс 3 центра переводов

Локализация сайта Аcademy fc с Тайского языка

Кейс 4 Бюро переводов Харьков

Локализация контента для сайта Bombardier

Кейс 5 Центра переводов в Харькове

Перевод книги Bitcoin and Cryptocurrency Technologies

Кейс 6 - бюро переводов

Перевод пьесы "На цыпочках"

Кейс 7 бюро переводов

Перевод сайта Benish GPS на 9 языков

Кейс 8 - Локализация приложения Акведуки на Английский

Локализация приложения Акведуки на Английский

Кейс 9 Локализация приложения My Connected Car на Английский

Локализация приложения My Connected Car на Английский

Кейс 12 - Перевод статей для сайта albionoverseas.com

Перевод статей для сайта albionoverseas.com

Кейс 15 - Перевод документации для ОАО Ростовский оптико-механический завод

Перевод документации для ОАО "Ростовский оптико-механический завод"

Кейс 10: Перевод медицинской документации для On-clinic

Перевод медицинской документации для On-clinic

Кейс 11 (AFM (Aircraft Flight Manual) Перевод руководства по лётной эксплуатации (РЛЭ)

AFM (Aircraft Flight Manual) Перевод руководства по лётной эксплуатации (РЛЭ)

Бюро переводов Кейс 13

Перевод медицинской документации для Клиники Феськова

Кейс бюро перемодов №14

Перевод документации для Харьковских Тепловых Сетей

Кейс 16 Центр переводов в Украине

Перевод сайта Light Emitting Designs – производитель высококачественных светодиодных конструкций

Кейс 17 сайта бюро переводов

Перевод пошаговой стратегии "Гриблеры"

Кейс 18 Перевод, озвучка и наложение субтитров на видео для Brett Martin

Перевод, озвучка и наложение субтитров на видео для Brett Martin

Кейс 19 центра перевода

Перевод сайта и видео для KHARKOV GRAIN CLEANING EQUIPMENT PLANT

Наши клиенты

Подтверждением всего вышесказанного являются сотни благодарных компаний
и частных лиц со всей страны.

В числе наших постоянных клиентов присутствуют крупнейшие отечественные и зарубежные компании, обращающиеся за переводами документов различных типов сложности.

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Файнер Д. И.

ООО «3авод кровельных материалов «АКВАИЗОЛ» выражает благодарность Бюро переводов «Филин» за качественно выполненные переводческие услуги в указанный срок. Бюро переводов «Филин» отличается от своих конкурентов высоким качеством и гибкой ценовой политикой. Сотрудники бюро всегда идут нам на встречу в наших требованиях, оперативно и качественно выполняют все поставленные задачи. Рекомендуем Бюро переводов «Филин» как надежного и профессионального партнера. Благодарим за сотрудничество и желаем Вашей компании успеха и процветания!

Богатырев Е.Н.

Этим письмом выражаем благодарность бюро переводов «Филин» за предоставленные услуги по переводам, а также за внимательное и доброжелательное отношение сотрудников. Mы сотрудничаем достаточно недавно, но уже успели оценить надежность и качество выполненной работы. Бюро переводов «Филин» проявило себя как высокопрофессиональная компания с квалифицированными кадрами, оперативно и качественно решающая поставленные задачи. Особенно хочется отметить готовность идти навстречу нашим пожеланиям в нестандартных ситуациях и учитывать все выдвинутые требования к оформлению и т.д., а также способность при необходимости быстро выполнять срочные работы. Рекомендуем БЮРО ПЕРЕВОДОВ «ФИЛИН» как надежного профессионального партнера, и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество.

Сердюк А.И.
Доктор

ГП «Клинический санаторий« Курорт Березовские Минеральные воды» выражает благодарность бюро переводов «Филин», и дает высокую оценку качества услуг, предоставляемых компанией. Все переводы были выполнены с четким соблюдением сроков. Бюро переводов Филин отличается сочетанием высокого качества услуг, гибкой ценовой политикой, а также внимательным отношением к требованиям клиента. Мы благодарим за сотрудничество и рекомендуем эту компанию как профессионального партнера на рынке переводческих услуг.

М.С. Бабій
Директор ТОВ «ВТК«ЛАЗУРІТ»

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВТК"Лазуріт" висловлює подяку Бюро перекладів "Філін" за високу якість наданих послуг ТОВ "ВТК"Лазуріт" неодноразово зверталося до Бюро перекладів "Філін" для виконання перекладів на різні тематики, внаслідок чого було отримано якісний переклад веб-сайтів та документації. Бюро перекладів "Філін" відрізняється високим рівнем професіоналізму, уважним ставленням до клієнта, та гнучкою ціновою політикою. Бюро перекладів "Філін" завжди йшли нам на зустріч, враховували всі наші побажання і робили переклад в найкоротші терміни. Ми висловлюємо велику подяку за надані послуги з перекладу та рекомендуємо цю компанію як надійного партнера на ринку перекладацьких послуг. Щиро бажаємо вам процвітання успіхів і сподіваємося на подальшу співпрацю.

ЧАО ТК БАРВИНОК

ЧАО «Торговая компания «Барвинок» выражает благодарность Бюро переводов «Филин» в качественном и срочном переводе документов.
Бюро переводов «Филин» отличается от своих конкурентов отзывчивым и квалифицированным персоналом, гибкой ценовой политикой и профессиональным подходом к каждому клиенту.
Отдельное спасибо менеджерам за быструю обратную связь и решение возникших вопросов в кротчайшие сроки.
Наша компания рекомендует Бюро переводов «Филин» как профессионалов своего дела.

ООО Сми-Крис Компани
Макарова М.А. Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью «Сми-Крис компани», в лице генерального директора Макаровой Марии Андреевны, выражает свою благодарность и подтверждает успешное сотрудничество кашей Компании с Бюро переводов «ФИЛИН». В процессе выполнения услуг Бюро переводов «ФИЛИН» зарекомендовало себя как надежный профессиональный партнер, который не только четко выполняет поставленные задачи, но также использует индивидуальный подход и ориентацию на заказчика.
Мы оценили компетентность сотрудников, опыт переводчиков Бюро переводов «ФИЛИН» и в будущем планируем пользоваться услугами этой Компании.
На сегодняшний день у нас нет никаких сомнений, что касается рекомендаций Бюро переводов «ФИЛИН» потенциальным клиентам.
С уважением, Генеральный директор
Макарова М.А.

ООО АВС
Зиганшин Мурат Директор отдела ВЭД

С этим бюро мы работаем уже около полугода. Наш менеджер Мовчан Алена Александровна. Заказы всегда обрабатываются быстро и качественно. В перевод отдавали материалы разных типов. Это были обучающие технические статьи, инструкции по эксплуатации и таблицы локализации программного обеспечения. Материалы были на английском и грузинском языках. Всегда заказывали пакет «стандарт». Качество переводов хорошее. Планируем продолжать сотрудничество и по другим языкам.

Директор Савченко И.Д.

Директору бюро переводов «Филин»
000 «Глобал Инвест Системс» благодарит за оказанные услуги по переводу бюро переводов «Филин». Услуги по переводу и заверению выполнялись оперативно и всегда в установленный срок, на высоком профессиональном уровне. 000 «Глобал Инвест Системе» высоко ценит профессионализм Вашей компании и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Старенко Александр Олегович
Директор

ООО "Гудвин" в лице директора Старенко Александра Олеговича, выражает признательность Бюро переводов "Филин" за качественную и оперативную работу по переводам документов с английского на русский язык. Наша компания неоднократно сталкивается с вопросами переводов документации, поэтому надежный партнер в сфере переводов для нас очень важен. Мы довольны тем, что наши заказы всегда выполняются в оговоренные сроки, коллектив Бюро переводов "Филин" всегда относится внимательно к нашим просьбам и пожеланиям. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и желаем компании "Филин" процветания и успехов.

Гурина Татьяна Юрьевна
Генеральный директор

ООО «ЯрТехСнаб» выражает признатель000 «Элит-Мебель» в лице Генерального директора Гуриной Татьяны Юрьевны выражает благодарность Бюро переводов «Филин» за качественные и оперативные переводы деловой документации и договорных документов в интересах нашей компании на арабский и английский языки.
Услуги по переводу были предоставлены оперативно и на высоком профессиональном уровне.
000 «Элит-Мебель» рекомендует Бюро переводов «Филин» как надежного партнера, оправдывающего ожидания заказчика. Выражаем благодарность Бюро переводов «Филин» за качественную и оперативную работу по переводам с русского языка на польский. Коллектив Бюро переводов всегда относится внимательно к нашим просьбам и пожеланиям. Для нас важен надежный партнер.
Желаем компании Филин процветания и успехов.

И.Г.Солодкий
Директор

ООО «ЯрТехСнаб» выражает признательность Бюро переводов «Филин» за качественную и оперативную работу по переводам с русского языка на польский. Коллектив Бюро переводов всегда относится внимательно к нашим просьбам и пожеланиям. Для нас важен надежный партнер.
Желаем компании Филин процветания и успехов.

В. Р. Яременко
Начальник пасажирського вагонного депо Гребінка

Пасажирське вагонне депо Гребінка висловлює щиру подяку бюро перекладів «Філін» за співпрацю. Складний технічний текст було перекладено з української мови на російську якісно та у дуже стислі терміни. Приємно вразило розуміння специфіки під час розрахунків за виконані роботи та бажання йти на зустріч клієнту. Дуже професійне і уважне ставлення до клієнта при прийманні та супроводженні замовлень. Причетні працівники задіяні у перекладі заслуговують на заохочення.

В.В. Токарчук
Генеральний директор

Компанія Bombardier Transportation висловлює Вам подяку за плідну співпрацю між нашими підприємствами. Насамперед, хочемо підкреслити Вашу компанію як професіоналів в сфері перекладу. Такі якості, як швидкість виконання замовлень, використання глосарію, робота зі складною технічною документацією в САD-форматі,
індивідуальний підхід до кожного клієнта, вигідно відрізняють Вашу компанію від конкурентів. Бажаємо бюро перекладів «ФІЛІН» подальшого розвитку, успіхів та сподіваємося на подальшу співпрацю.

Самохвалов А.С.
Генеральний директор

000 «Люстдорф» выражает благодарность Бюро переводов «Филин» в качественном и срочном переводе документов. Бюро переводов «Филин». Отличается от своих конкурентов отзывчивым и квалифицированным персоналом, гибкой ценовой политиков и профессиональным подходом к каждому клиенту. Отдельное спасибо руководителю отдела корпоративных клиентов Татьяне Сергиенко за быструю обратную связь и решение возникших вопросов в кротчайшие сроки. Наша компания рекомендует Бюро переводов «Филин» как профессионалов своего дела.

Горішняк О.А.
Заступник директора

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОІНСТРУМЕНТ-КИЇВ» в липні 2016 року уклало договір з бюро перекладів «ФІЛІН» на переклад технічної документації (інструкцій с користування) до вимірювального обладнання з англійської мови на російську мову. Послуга була надана в обумовлений строк, якість перекладу відповідає технічним вимогам замовника. Зауважень до бюро перекладів «ФІЛІН» відносно наданих послуг не маємо.

Балабанов В.В.
Директор Всеукраїнського благодійного фонду «ДЕПОЛЬ УКРАЇНА»

ВБФ «Деполь Україна» висловлює щиру подяку Міжнародному бюро перекладів «Філін» за тривалу та плідну співпрацю.
Дозвольте подякувати Вам за швидке виконання термінових завдань, за лояльність та розуміння. Завдяки високій кваліфікації спеціалістів Міжнародного бюро перекладів «Філін» нам успішно вдалось забезпечити супровід взаємовідносин з багатьма міжнародними організаціями. Від імені всього колективу висловлюємо Вам щиру подяку за багаторічну та плідну працю. Ще раз дякуємо та висловлюємо надію, що це лише успішний початок нашої співпраці, і в майбутньому ми також можемо розраховувати на Вашу допомогу.

А.М. Феськов
Директор

Директору бюро переводов «Филин»
Клиника профессора Феськова А.М. выражает благодарность за указанные услуги. Мы довольны тем, что переводы осуществляются в оговоренные сроки, а в 30 °/о заказов на 20 °/о раньше установленного срока, коллектив Бюро переводов «Филин» всегда относится внимательно к нашим просьбам и пожеланиям. Вы мастера своего дела и мы рекомендуем Бюро переводов «Филин» как надежного партнера.

В.Б.Хистовий
Директор

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові ласощі - Житомир» протягом двох років співпрацює з бюро перекладів «Філін» з питань отримання послуг професійного перекладу документів загальної спрямованості. За час роботи бюро «Філін» зарекомендувало себе виключно з позитивної сторони. Всі замовлення виконуються якісно, швидко та за доступними цінами.
Ми хочемо подякувати бюро перекладів «Філін» за оперативність, високий рівень професіоналізму та якість виконання перекладів. Ми рекомендуємо компанію «Філін» як професійного та надійного партнера в області надання послуг з перекладу та сподіваємося на подальшу співпрацю.

Е.Б. Ланецький
Директор

З Бюро перекладів «ФІЛІН» працюємо вже не перший рік. Послуги з перекладу завжди надаються якісно та в стислі строки. Також великою перевагою Бюро перекладів е наявність кур'єрської доставки. Усі спеціалісти великі професіонали. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю та бажаємо Бюро перекладів «ФІЛІН» процвітання.

В. В. Юрьев
директор

ЧАО «ЗАВОД ЭЛОКС» благодарит бюро переводов «Филин» за оказанные услуги по переводу и заверению документов. Ваши сотрудники выполняют работу оперативно и качественно, берутся за срочные заказы, а также внимательно прислушиваются к нашим требованиям. Желаем Вам успешного развития и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
С уважением, Генеральный директор

А.О.Каграманян
Проректор з науково-педагогічної роботи

Український державний університет залізничного транспорту висловлює щиру подяку бюро перекладів «Філін» за співпрацю. Документи, які наш університет надсилає для перекладу з української мови на англійську, завжди перекладаються у стислі терміни, кваліфіковано та з високою якістю. Окремо відзначимо, дуже професійне і уважне ставлення до клієнта з питань приймання та видачі замовлень.
Сподіваємося на подальшу співпрацю.

Гущин В.О
Директор ТОВ «ВТТГ ГРУП»

ТОВ «ВТТГ ГРУП» висловлює подяку бюро перекладів «Філін» за послуги по перекладу технічних документів. Роботи виконувались оперативно і завжди в указаний термін, на високому професіональному рівні. ТОВ «ВТТГ ГРУП» високо оцінює професіоналізм Вашої фірми і надіється на майбутнє співробітництво.

Д.В. Жирнов
Генеральный директор 000 «Эйчар-Холдинг»

Выражаем благодарность бюро переводов «Филин» и менеджеру Никите, за качественную и оперативную работу по переводам документов с русского языка на английский.
Наше рекрутинговое агентство работает не только с Российскими, но и с зарубежными партнерами. Когда у нас возникла необходимость оперативно перевести очередной контракт, мы обратились в бюро переводов «Филин». Данное бюро выполнили свою работу качественно и в установленные сроки.
Надеемся на долгое и успешное сотрудничество и желаем компании «Филин» дальнейшего развития и процветания!

Ануфриев С.О
Коммерческий директор

Общество с ограниченной ответственностью «Иннотер» выражает признательность Бюро переводов «Филин» и его менеджерам за быстрое и качественное выполнение наших заказов.
Компания «Филин» переводила нам документы не только с привычного для международной деятельности английского языка, но и с китайского языка на русский. Тематика переводов охватывала как общую юридическую и экономическую сферу, так и достаточно специфический профиль нашей компании: геодезию, картографию, фотограмметрию и географические информационные системы.
Все наши заказы были выполнены профессионально и в обещанный срок, включая экспресс-переводы. Ко всем пожеланиям менеджеры относятся очень внимательно и дружелюбно.
Рекомендуем Бюро переводов «Филин» как надежного партнера, и, несомненно, еще не раз обратимся за помощью в выполнении качественных переводов именно в эту компанию!

Власова Олена
Менеджер по роботі з корпоративними клієнтами

Щиро дякуємо Вам за вдалу співпрацю та партнерство у проведенні тренінгу,
який відбувся 21-23 листопада 2017 року у місті Святогірськ, готель Роше Рояль.

Вся ваша команда показала високий рівень підготовки, чітку і злагоджену
роботу. Ми вдячні Вам за оперативність, швидку реакцію та професіоналізм. З
перекладачами Вашої компанії приємно працювати, вони оперативно реагують на
завдання. Ми отримали позитивні відгуки від учасників тренінгу, які відмічають
комфортність комунікації між іноземним спікером та учасником. Хочеться також
підкреслити зацікавленість ваших працівників в позитивному результаті проведення
кожного нашого заходу.

Рекомендуємо співпрацю з Міжнародною службою перекладів «Філін»!
Бажаємо успішного розвитку та нових досягнень!

Демура В.О.
Директор

ТОВ «Горобина» висловлює щиру подяку бюро перекладів «Філін» за співпрацю. Наш менеджер, Любивая Анна, дуже професійно та уважно ставиться до клієнта при прийманні та супроводженні замовлень. Складний текст було якісно та у стислі терміни перекладено з італійської мови на українську. «Горобина» високо оцінила професіоналізм Вашої компанії і сподівається на подальшу плідну співпрацю.

Е.В. Ільмінський.
Начальник управління організаційної роботи

ПАТ «Турбоатом» висловлює вдячність Бюро перекладів «Філін» за професіоналізм, якісне та своєчасне виконання замовлень. Переклади, що виконувалися на замовлення, відповідали нашим вимогам якості та були надані своєчасно
з урахуванням усіх наших побажань.
Професіоналізм співробітників і наявність перекладачів, які є фахівцями в різних галузях, закріплює за таким бюро перекладів репутацію, як одного з кращих в місті. Бажаємо Вам успішного розвитку та розраховуємо на подальшу співпрацю.

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Бюро переводов Харьков

Срочный перевод документов

Приветствуем вас, друзья!

Мы - международная служба переводов «ФИЛИН».

С  2013 года мы успешно зарекомендовали себя на рынке переводческих услуг и заслужили доверие тысяч клиентов. Для нас это лучший показатель качества работы и профессионализма. 

Наше агентство переводов входит в ТОП-10 переводческих компаний Украины и продолжает совершенствоваться с каждым годом, покоряя новые вершины мирового уровня и помогая нашим клиентам в этом.

Высокое качество перевода - это одна из главных ценностей нашей компании. Все готовые переводы проходят обязательную многоуровневую проверку, что позволяет нам предоставлять своим клиентам действительно качественный продукт, соответствующий всем международным стандартам. Наши специалисты регулярно повышают свою квалификацию и используют в работе новейшее программное обеспечение и технологии.

 

Видео презентация бюро переводов - «Филин»

Срочный перевод документов и текстов в Харькове

Помимо высокого качества мы не пренебрегаем не менее важными ценностями, такими как:

  1. Взаимное уважение и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Мы стремимся, чтобы после сотрудничества с нами клиенты испытывали исключительно положительные впечатления и с уверенностью могли рекомендовать нас друзьям. А взаимное уважение внутри коллектива - это важная часть успеха всей компании МСП «ФИЛИН».

  1. Стоимость.

Мы не гонимся за самой низкой ценой среди всех бюро переводов Харьков, потому что понимаем насколько негативно это может отразиться на качестве. Мы понимаем насколько ценны для наших клиентов скорость и высокий результат, поэтому предлагаем несколько вариантов стоимости перевода, из которых каждый выберет максимально подходящий для своих возможностей.

  1. Сплоченная  команда.

Коллектив  МСП «ФИЛИН» - это дружная семья, в которой собраны самые высококлассные переводчики, высококвалифицированные редакторы и корректоры, доброжелательные улыбчивые менеджеры и целый штат специалистов, готовых прийти на помощь.

  1. Ответственность.

Мы понимаем,что профессиональный перевод априори должен быть качественным, поэтому относимся к работе максимально ответственно и ручаемся за ее качество.

  1. Клиенты.

Это наши главные мотиваторы для постоянного роста и развития. Мы активно стремимся расширять перечень предоставляемых услуг и радовать клиентов не только качеством, но и приятным обслуживанием.

 

Прайс-лист и цены на услуги центра переводов — «Филин»

Каталог услуг
Цена
Перевод стандартных документов
Европейские языки
от 90 грн.
Языки стран СНГ
от 55 грн.
Языки скандинавских стран
от 260 грн.
Восточные языки
от 220 грн.
Письменные переводы (1 слово)
Европейские языки
от 0.63 грн.
Языки стран СНГ
от 0.27 грн.
Языки скандинавских стран
от 1.51 грн.
Восточные языки
от 1.2 грн.
Легализация технический документов
Проставление штампа «Апостиль»
от 250 грн.
Консульская легализация
от 500 грн.
Заверка выполненных переводов
Фирменное заверение печатью бюро переводов
15 грн.
Нотариальное заверение подписи переводчика
от 95 грн.
Дополнительные услуги
Верстка в графических редакторах
от 35 грн.

 

Профессиональный устный и письменный перевод

Наша компания МСП «ФИЛИН» предлагает переводы высокого качества на 70 различных языков мира и 42 тематики. 

Мы специализируемся в таких направлениях как:

 

Официальное агентство переводов с заверением - МСП «ФИЛИН»

Бюро переводов Харьков

Кроме того, мы предлагаем услуги легализации, составление глоссария, срочный перевод документов, экспресс-перевод, аудиовизуальный перевод, локализация сайтов и приложений. О нашем опыте в локализации читайте в нашем блоге.

Чтобы удостовериться в качестве предоставляемых нами услуг мы предлагаем своим клиентам бесплатный тестовый перевод.

Харьковское бюро переводов «ФИЛИН» сотрудничает с частными и юридическими  лицами, представителями государственных структур и крупными международными компаниями.  Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству, чтобы на постоянной основе быть вашим надежным партнером в реализации переводческих задач.

Территориально наш уютный офис расположен в самом сердце города Харькова, но для удобства наших клиентов мы оказываем услуги бюро переводов не только в Украине, а и далеко за ее пределами.

Спасибо, что выбираете нас!

Контакты

Телефоны:

+38 (057) 780-28-64

+38 (050) 504-12-75

+38 (063) 620-59-34

+38 (097) 504-12-75

+38 (068) 792-10-70

+38 (044) 592-42-04 (Киев)

Корпоративный отдел:

+38 (057) 780-28-64

 

E-mail: philin.com.ua@gmail.com

График работы:

пн-чт с 9.00 до 19.00

пятница с 9.00 до 17.00

суббота с 10.00 до 14.00

Как к нам проехать: г. Харьков, пер. Театральный 4, офис 402

СПАСИБО ЗА ВАШУ ЗАЯВКУ!

наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время

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