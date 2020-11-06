Бюро переводов Харьков
Приветствуем вас, друзья!
Мы - международная служба переводов «ФИЛИН».
С 2013 года мы успешно зарекомендовали себя на рынке переводческих услуг и заслужили доверие тысяч клиентов. Для нас это лучший показатель качества работы и профессионализма.
Наше агентство переводов входит в ТОП-10 переводческих компаний Украины и продолжает совершенствоваться с каждым годом, покоряя новые вершины мирового уровня и помогая нашим клиентам в этом.
Высокое качество перевода - это одна из главных ценностей нашей компании. Все готовые переводы проходят обязательную многоуровневую проверку, что позволяет нам предоставлять своим клиентам действительно качественный продукт, соответствующий всем международным стандартам. Наши специалисты регулярно повышают свою квалификацию и используют в работе новейшее программное обеспечение и технологии.
Видео презентация бюро переводов - «Филин»
Срочный перевод документов и текстов в Харькове
Помимо высокого качества мы не пренебрегаем не менее важными ценностями, такими как:
- Взаимное уважение и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Мы стремимся, чтобы после сотрудничества с нами клиенты испытывали исключительно положительные впечатления и с уверенностью могли рекомендовать нас друзьям. А взаимное уважение внутри коллектива - это важная часть успеха всей компании МСП «ФИЛИН».
- Стоимость.
Мы не гонимся за самой низкой ценой среди всех бюро переводов Харьков, потому что понимаем насколько негативно это может отразиться на качестве. Мы понимаем насколько ценны для наших клиентов скорость и высокий результат, поэтому предлагаем несколько вариантов стоимости перевода, из которых каждый выберет максимально подходящий для своих возможностей.
- Сплоченная команда.
Коллектив МСП «ФИЛИН» - это дружная семья, в которой собраны самые высококлассные переводчики, высококвалифицированные редакторы и корректоры, доброжелательные улыбчивые менеджеры и целый штат специалистов, готовых прийти на помощь.
- Ответственность.
Мы понимаем,что профессиональный перевод априори должен быть качественным, поэтому относимся к работе максимально ответственно и ручаемся за ее качество.
- Клиенты.
Это наши главные мотиваторы для постоянного роста и развития. Мы активно стремимся расширять перечень предоставляемых услуг и радовать клиентов не только качеством, но и приятным обслуживанием.
Прайс-лист и цены на услуги центра переводов — «Филин»
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|Перевод стандартных документов
|Европейские языки
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|Языки стран СНГ
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|Языки скандинавских стран
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|Восточные языки
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Письменные переводы (1 слово)
|Европейские языки
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|Языки стран СНГ
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|Языки скандинавских стран
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|Восточные языки
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|Легализация технический документов
|Проставление штампа «Апостиль»
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|Консульская легализация
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|Заверка выполненных переводов
|Фирменное заверение печатью бюро переводов
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|Нотариальное заверение подписи переводчика
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|Дополнительные услуги
|Верстка в графических редакторах
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Профессиональный устный и письменный перевод
Наша компания МСП «ФИЛИН» предлагает переводы высокого качества на 70 различных языков мира и 42 тематики.
Мы специализируемся в таких направлениях как:
- Технический перевод
- Медицинский перевод
- Юридический перевод
- Нотариальный перевод
- Экономический перевод
- Финансовый перевод
- Художественный перевод
- Перевод официальных документов
- Устный перевод
- Перевод и верстка сайтов
Официальное агентство переводов с заверением - МСП «ФИЛИН»
Кроме того, мы предлагаем услуги легализации, составление глоссария, срочный перевод документов, экспресс-перевод, аудиовизуальный перевод, локализация сайтов и приложений. О нашем опыте в локализации читайте в нашем блоге.
Чтобы удостовериться в качестве предоставляемых нами услуг мы предлагаем своим клиентам бесплатный тестовый перевод.
Харьковское бюро переводов «ФИЛИН» сотрудничает с частными и юридическими лицами, представителями государственных структур и крупными международными компаниями. Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству, чтобы на постоянной основе быть вашим надежным партнером в реализации переводческих задач.
Территориально наш уютный офис расположен в самом сердце города Харькова, но для удобства наших клиентов мы оказываем услуги бюро переводов не только в Украине, а и далеко за ее пределами.
Спасибо, что выбираете нас!
Контакты
Телефоны:
+38 (057) 780-28-64
+38 (050) 504-12-75
+38 (063) 620-59-34
+38 (097) 504-12-75
+38 (068) 792-10-70
+38 (044) 592-42-04 (Киев)
Корпоративный отдел:
+38 (057) 780-28-64
E-mail: philin.com.ua@gmail.com
График работы:
пн-чт с 9.00 до 19.00
пятница с 9.00 до 17.00
суббота с 10.00 до 14.00